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8月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北4日電

台北股市今天下跌55.44點，收23378.94點。8月電子期收1318.9點，下跌8.65點，逆價差4.91點；8月金融期收2127點，上漲26.6點，逆價差27.44點。

8月電子期以1318.9點作收，下跌8.65點，成交513口。9月電子期以1312.1點作收，下跌11點，成交8口。

電子現貨以1323.81點作收，下跌6.66點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差4.91點。

8月金融期以2127點作收，上漲26.6點，成交541口。

金融現貨以2154.44點作收，上漲33.97點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差27.44點。實際收盤價以期交所公告為準。

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