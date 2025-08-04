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台股下跌55點收23,378點 台積電下挫5元收1,135元

美股重挫拖累 台指期開低 終場收23,260點、力守月線

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期盤中一度重挫近300點。中央社
台指期盤中一度重挫近300點。中央社

美股上周五重挫，台指期早盤4日開盤時以23,108點開低，後續盤中一度重挫近300點，午盤過後跌幅收斂，終場收在23,260點，下跌85點，跌幅0.36%。另外，台積電期收1,135元，下跌5元，電子期下跌0.65%，中型100期貨下跌0.29%。

美國股市和公債殖利率上周五雙雙大跌，受到就業數據疲弱和美國總統川普最新關稅措施的拖累，投資人紛紛逃離風險資產，對聯準會（Fed）即將降息的預期也升溫。隨勞動市場明顯因關稅調高而轉差，美股邁入8月便顯得步履踉蹌。

台灣面臨半導體「232調查報告」，川普2月揚言要對進口晶片課徵25%關稅，商務部根據「1962年貿易擴充法」第232條款啟動調查，國安名義只是名目，目標是要晶片製造先進製程擴大在美國投資生產。

法人指出，美國7月就業數據疲軟、台灣製造採購經理人指數(PMI)續跌1.6%、台灣新關稅暫定20%、232條款尚未出爐，仍將影響投資人情緒，短線觀察月線支撐。

關稅

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