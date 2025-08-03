S&P反1、道瓊反 四檔夯

在近期美股震盪加劇、S&P500與那斯達克指數創高後拉回之際，反向ETF成為資金避風港。

元大S&P500反1（00648R）與國泰美國道瓊反1（00669R）近期交投熱絡，吸引短線資金進駐，反映市場對美股短期回檔風險的高度關注，相關權證可伺機布局。

市場專家分析，當前國際政經消息頻繁，牽動市場情緒。近期重大事件包括：美歐達成貿易協議，美國將對多數歐盟進口品加徵15%關稅；川普宣布對數十國實施對等關稅，稅率介於10%至41%，若藉第三地轉運將面臨額外40%懲罰性關稅；聯準會維持利率在4.25%-4.5%，主席鮑爾釋出鷹派訊號，強調無需急於降息。

此外，企業財報密集公布，Meta與微軟優於預期，但亞馬遜、ARM、高通與諾和諾德表現失色；川普致函17家藥廠，要求美國藥價與國際接軌，否則動用一切手段保護民眾權益；美國第2季GDP因庫存調整結束而回升。整體來看，多空消息交雜，美股波動加劇，S&P 500與那斯達克指數在創高後拉回。

法人表示，川普公布最新一輪對等關稅措施，預計8月7日生效。正如市場預期，部分國家已在談判大限前與美國達成貿易協議，但貿易規模較小、或在談判中立場較為強硬的國家，面臨較高關稅衝擊。因此關稅實際影響仍有待後續觀察與評估。

權證發行商建議，看好元大S&P500反1、國泰美國道瓊反1等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，以價內外20%以內、剩餘天數超過90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。