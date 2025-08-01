華通、昇達科 選長天期

6G特性包括全球無縫覆蓋、多層異構的網路整合、極高傳輸速率及高頻譜的利用，隨著6G時代到來，低軌衛星重要性將更為顯著。相關供應鏈的華通（2313）、昇達科（3491）可望受惠，可在盤勢波動之際，運用相關權證操作。

華通是美系兩大低軌衛星的主要PCB供應商，今年在泰國廠產能挹注下，衛星占比有望超過 20%。昇達科主要產品為微波／毫米波元件及天線等產品，同時也供應美系兩大低軌衛星商，近幾個月受到美系客戶產品設計修改的影響，拉貨數量顯著下滑，不過客戶訂單仍持續下訂，預期待產品設計修改完畢後有望重啟拉貨動能。

美國在台協會（AIT）於臉書發文指出，台美可望啟動「太空港」合作，台北與休士頓間的旅行時間可望藉此縮短至2.5小時。業界看好相關商機上看兆元。

華通硬性電路板已在航太領域闖出一片天，具先行者優勢，並領先在泰國開出產能。目前以發展衛星通訊、AI伺服器、資料中心與光通訊等應用業務。主要成長動力產品，包含資料中心與高速傳輸、衛星通訊設備應用、車電產品等。

法人預期華通第3季營收季增16~19%，長期靜待衛星業務持續成長、第二大美系客戶拉貨效益逐漸浮現，維持中性看法。

昇達科隨低軌衛星大客戶加速衛星發射，去化在手庫存後，通訊元件拉貨將提升，預估今年第3、4季營收年增都可望有雙位數成長。昇達科已打入各國低軌衛星運營商領導廠商供應鏈，將受惠於低軌衛星發射快速成長，帶動營運展望正向。

看好華通、昇達科股價後市的投資人，可布局價內外5%以內、有效天期150天以上的權證。