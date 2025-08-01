緯穎、旺矽 四檔衝衝衝

外資連續三個月買超台股，寫下2019年第4季以來的最長連月買超紀錄，對於7月積極卡位的緯穎（6669）、旺矽（6223）等個股，權證券商建議，可利用券商造市積極的認購權證，參與走勢。

緯穎第2季營收季增29.3%、年增184.9%，其中，通用伺服器因關稅提前拉貨動能仍持續，尤其Meta需求強勁，另外，AWS Tranium2伺服器出貨較第1季順暢，營收占比約30~35%。6月預期有10~15台GB200出貨至馬來西亞YTL集團，匯率部分，九成收付款為美元，影響較小，市場估單季稅後純益102.9億元、年增119.4%，每股純益（EPS）為55.4元。

展望下半年營運，因關稅和匯率導致能見度低，其中，AI伺服器成長將大於非AI伺服器。另外，GB200伺服器將於下半年開始貢獻營收，預估全年營業收入為7,323.7億元，年增103.1%，毛利率為7.8%，稅後純益335.1億元，年成長103.1%，EPS為180.3元。

旺矽第2季營收季增16.4%、年增37.6%，優於市場預期，主要受惠於ASIC產品出貨動能強勁以及Gaming產品reorder挹注；毛利率部分，由於美元兌新台幣季底結算匯率為29.9元，高於先前估計的29.5元，加上產品組合轉佳，使毛利率承壓趨緩，不過，受到業外匯損影響，市場預估單季稅後純益5.7億元，季減20.6%、年增5.9%，EPS為6.1元。

展望第3季營運，受惠於ASIC產品相關探針卡產品出貨動能延續，以及半導體設備傾向於下半年拉貨，市場預估營收有望維持季增趨勢，單季營收34.3億元，季增4.4%、年增25.9%，毛利率55.7%，稅後純益8.2億元，年增26.2%，EPS為8.7元。

看好相關個股後續表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期120天以上的認購權證入手。