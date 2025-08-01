全民權證／致茂 瞄準逾120天

致茂（2360）下半年ATS、半導體與光電業務將為主要成長動能。ATS主要動能將來自於AI Server Testing需求，EV設備需求預估持續疲弱，並預期半導體與光電營收有望持續創高，下半年將優於上半年。

因AI Server Testing需求強勁帶動ATS業務成長，法人推估致茂第3季營收將季增15%、年增31%。從近期幾家CSP業者上調2025年Capex展望，並預期2026年Capex將持續成長，將推動今、明年的ATS與半導體業務合計成長44%、19%。在領先AI GPU業者多年合作之下，致茂將在SLT測試中保持領先地位。權證發行商建議，看好致茂股價後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的商品入手，惟需留意靈活操作因應波動。（元大證券提供）

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