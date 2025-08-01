全民權證／技嘉 二檔有戲唱
技嘉（2376）第2季營收季增56%、年增38%，創歷史新高且優於預期，因AI伺服器集中拉貨，技鋼營收占比估跳升至近七成，且一般伺服器出貨雙位數成長，但因高毛利率板卡比重季減，估毛利率小幅下滑至10.4%，每股純益（EPS）為4.6元。
第3季將出貨日系AI新客戶，專案金額2.72億美元，此外，目前歐系及東亞CSP已超越美系貢獻，觀察歐系AI客戶資本支出持續上修，且其與技鋼合作已久，仍將是最主要供應商，此外，法人觀察技嘉合約負債金額依舊季增，顯示先前訂單將陸續反應至下半年營收，預期伺服器營收將維持第2季高檔。
看好技嘉後市的投資人，可利用價內外5%內、有效天期三個月以上商品介入。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言