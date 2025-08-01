全民權證／技嘉 二檔有戲唱

技嘉（2376）第2季營收季增56%、年增38%，創歷史新高且優於預期，因AI伺服器集中拉貨，技鋼營收占比估跳升至近七成，且一般伺服器出貨雙位數成長，但因高毛利率板卡比重季減，估毛利率小幅下滑至10.4%，每股純益（EPS）為4.6元。

第3季將出貨日系AI新客戶，專案金額2.72億美元，此外，目前歐系及東亞CSP已超越美系貢獻，觀察歐系AI客戶資本支出持續上修，且其與技鋼合作已久，仍將是最主要供應商，此外，法人觀察技嘉合約負債金額依舊季增，顯示先前訂單將陸續反應至下半年營收，預期伺服器營收將維持第2季高檔。

看好技嘉後市的投資人，可利用價內外5%內、有效天期三個月以上商品介入。（群益金鼎證券提供）

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