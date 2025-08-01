全民權證／富喬 押價內外10%

富喬（1815）受惠AI伺服器、AI用800G等高階網路交換器需求帶動，高階玻纖紗、玻纖布需求大增，法人看好擁有垂直整合優勢，尤其高階玻纖占營收比重提升，帶動富喬獲利結構改善。

法人分析，全球高階玻纖紗布供應廠商有日系一家、台系三家、歐美各一家，供應AI伺服器所用的高階玻纖產能，由於各廠商對於產能擴充相對謹慎保守，因AI伺服器量產需求強勁，推升高階材料供需相對緊俏。

法人看好下半年富喬因高階玻纖新爐啟用，整體稼動率提升，並將部分產能轉至高階製程，帶動Low Dk 系列占富喬電子級玻纖布產能占比達到五成以上。

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