美經濟前景添陰霾 美股電子盤、台指期夜盤一片綠

台指期夜盤1日開盤在美國7月非農等經濟數據遠低於市場預期，美股電子盤下跌中，以23,297點、下跌48點開出後，一度來到23,111點、大跌234點，但隨後收斂跌幅，多空緊張對峙，在晚間9點半左右，指數在23,180點、下跌約160點附近遊走。

美國勞工部在1日晚間公布的7月非農就業數據，數據顯示，7月非農就業人口7.3萬人，自去年10月以來的最小增幅，低於市場預期的11萬人，顯示在對等關稅等不確定性中，就業市場降溫，為經濟前景帶來風險下，美元指數一度突破100大關後，不僅再次回跌，一口氣失守99關卡。

同時，在亞馬遜的雲業績展望低於微軟、谷歌，盤前股價一度大跌逾8%下，包括道瓊電子盤下跌逾400點，那斯達克、標普電子盤也大跌逾1%，連帶台指期夜盤也下跌逾百點。

其中，台積電在夜盤交易時，多在1,130元，下跌15元附近遊走，電子期下跌約0.9%、半導體期下跌約0.4%，中型100期貨指數下跌近0.6%。

台股1日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌108點，收23,434點，其中，外資現貨由賣超70.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單一舉增加5,893口至39,537口；投信買超7.8億元，自營商則是買超3.7億元，三大法合計賣超59億元。

市場專家建議，就技術面來說，1日台股價跌量縮，盤中回測月線有守，留長下影線，均線維持多頭排列，多方慣性未變，加上量能維持在20日均量上，後續仍有望突破23,500~23,600 點，短線支撐暫看月線約23,060點附近。