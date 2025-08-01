台指期跌幅收斂！終場下跌240點收23,344點 中型100逆勢上漲

台美關稅出爐，台指期早盤1日開盤時以23,064點開低，後續跌幅收斂，終場收在23,344點，下跌240點，跌幅1.02%。另外，台積電（2330）期收1,140元，下跌25元，電子期下跌1.21%，中型100期貨上漲0.05%。

台股目前技術面強勢，台灣關稅公布為20%，雖相對日韓15%高，但較4/2關稅日大降，對等關稅不確定性消除，僅剩關注232條款調查結果，預估短線上台股加權指數高檔震盪。

摩根士丹利證券半導體產業分析師指出，雲端服務業者（CSP）資本支出表現不俗，根據整體2026年CoWoS產能規畫，雲端AI半導體產業有望再成長40％～50％，台積電重要客戶需求孔急，其中，輝達、世芯-KY（3661）對CoWoS的使用量，將高於原先預期。

以Google為例，2025年資本支出由750億美元上調至850億美元，反映伺服器相關投資增加、交貨時程提前，以及資料中心建設加速。且Google預期2026年資本支出將進一步上揚，呼應大摩對美國、大中華區半導體產業「具吸引力」的正向投資觀點