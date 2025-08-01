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關稅20%！台指期開盤重挫520點 法人：關鍵還在後頭

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美國白宮公布各國關稅，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%。台股開盤後跌幅收斂，目前小跌百餘點。記者陳正興／攝影
美國白宮公布各國關稅，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%。台股開盤後跌幅收斂，目前小跌百餘點。記者陳正興／攝影

費半指數昨夜重跌3,1%，台股ADR也倒成一片，且川普決定對台灣輸美商品課徵20%關稅、高於日韓泰柬等國，今早失望性賣壓出籠，台指期首當其衝，一開盤就重挫520點、報23,064點，金融期、電子期也雙雙開低。

法人表示，這次只是「對等關稅」的更新，而對等關稅稅率並不適用在關稅豁免清單（Annex II）以及新增豁免項目的總統備忘錄，也就是說包括半導體、伺服器、藥品原料、關鍵零組件、礦產與化工材料等商品皆被排除於新關稅之外。這個稅率只能視為是台美關稅激烈協商的「前哨戰」。

法人指出，目前美國已經對於半導體以及藥品進行232調查，半導體關稅調查並不是只有半導體產品，而是包含半導體製造設備（SME）以及任何內含上述半導體或設備的終端產品，例如電子裝置、智慧型手機、資料中心設備等。意即232條款上路後，台美是否能夠從現在仍在進行的貿易協商中，爭取到如韓國、歐盟等國半導體的關稅待遇不會比其他國家更差的最惠國條款才是關鍵。

關稅 半導體 智慧型手機

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