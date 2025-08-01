快訊

準「白鹿颱風」上午8時生成！曝最新路徑 恐引進更強的西南氣流

台灣關稅20％！台股早盤下跌逾220點 台積電開低15元

新莊箱屍命案／凶嫌推車賣餐食曾被人抱怨像「餿水粥」 死者疑其父

美對台關稅20%高於日韓　台指期夜盤跌240點

中央社／ 台北1日
台股示意圖。（本報資料照片）
台股示意圖。（本報資料照片）

臉書母公司Meta股價飆11.25%，美股仍下跌，費半指數重挫3.1%。美國對等關稅今天上路，根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%，高於日本和韓國的15%。台指期夜盤下跌240點收23344點，台積電期貨夜盤跌10點收1155點。

期貨法人指出，台灣稅率20%，至少結果已明朗、風險落地，市場短線仍有機會反應利空出盡，不過仍需觀察台美關稅細項內容，及對特定產業影響程度，也牽動台股評價與資金動向。

白宮表示，美國對等關稅8月1日上路，總統川普簽署行政命令，美國至今已和18個主要貿易夥伴中的2/3國家達成協議，尚未收到關稅函或未達成協議的國家，將收到華府通知。根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%，高於日本、韓國的15%。

Meta股價飆11.25%，美國總統川普致函17家大型製藥公司執行長，呼籲大幅降低美國處方藥品價格。美股4大指數同步挫跌，道瓊工業指數下跌330.30點或0.74%，以44130.98點作收，標準普爾500指數再創新高後終場下滑23.51點或0.37%，收6339.39點。

科技股為主的那斯達克指數小跌7.22點或0.03%，收21122.45點，費城半導體指數重挫179.40點或3.10%，收5607.92點。

台積電美國存託憑證（ADR）小跌0.53%，日月光投控ADR重挫8.03%。

台股7月30日上漲80.8點，收在23542.52點，成交值相對放大至新台幣4001.43億元。三大法人同步買超合計172.11億元，其中外資及陸資買超87.13億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加2697口，部位轉正至1367口，其中外資淨空單減少4187口至3萬3644口。

美國 關稅

延伸閱讀

美課徵50%新關稅 巴西產品仍有豁免率達44.6%

對等關稅20％ 政院：尚未完成談判可望再調降

20%對等關稅只是前哨戰？法人提醒：留意232調查

關稅20%只是前哨戰 法人：台灣真正關鍵是這產業能否爭取最惠國條款

相關新聞

關稅20%！台指期開盤重挫520點 法人：關鍵還在後頭

費半指數昨夜重跌3,1%，台股ADR也倒成一片，且川普決定對台灣輸美商品課徵20%關稅、高於日韓泰柬等國，今早失望性賣壓...

慘了！台灣對等關稅20% 台指期開盤大跳水525點

美國白宮宣布台灣對等關稅20%，1日台指期開盤應聲暴跌，以23,0064點開出，大跳水525點。

美對台關稅20%高於日韓　台指期夜盤跌240點

臉書母公司Meta股價飆11.25%，美股仍下跌，費半指數重挫3.1%。美國對等關稅今天上路，根據白宮最新公布的各國修正...

創意、國巨 四檔活力旺

台股近日震盪走高，美國CSP陸續公布資本支出，對AI未來展望樂觀，帶動盤面上相關族群強勢，其中創意（3443）、國巨（2...

台塑、南亞 鎖定逾80天

中國大陸啟動「反內捲」運動，市場解讀將嘉惠原物料產業，激勵塑化股股價強強滾，特別是台塑四寶中的台塑（1301）、南亞（1...

全民權證／保瑞 選逾四個月

保瑞（6472）2025年營收及獲利可望續創新高，法人投資評等維持「逢低買進」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。