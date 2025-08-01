美對台關稅20%高於日韓　台指期夜盤跌240點

臉書母公司Meta股價飆11.25%，美股仍下跌，費半指數重挫3.1%。美國對等關稅今天上路，根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%，高於日本和韓國的15%。台指期夜盤下跌240點收23344點，台積電期貨夜盤跌10點收1155點。

期貨法人指出，台灣稅率20%，至少結果已明朗、風險落地，市場短線仍有機會反應利空出盡，不過仍需觀察台美關稅細項內容，及對特定產業影響程度，也牽動台股評價與資金動向。

白宮表示，美國對等關稅8月1日上路，總統川普簽署行政命令，美國至今已和18個主要貿易夥伴中的2/3國家達成協議，尚未收到關稅函或未達成協議的國家，將收到華府通知。根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%，高於日本、韓國的15%。

Meta股價飆11.25%，美國總統川普致函17家大型製藥公司執行長，呼籲大幅降低美國處方藥品價格。美股4大指數同步挫跌，道瓊工業指數下跌330.30點或0.74%，以44130.98點作收，標準普爾500指數再創新高後終場下滑23.51點或0.37%，收6339.39點。

科技股為主的那斯達克指數小跌7.22點或0.03%，收21122.45點，費城半導體指數重挫179.40點或3.10%，收5607.92點。

台積電美國存託憑證（ADR）小跌0.53%，日月光投控ADR重挫8.03%。

台股7月30日上漲80.8點，收在23542.52點，成交值相對放大至新台幣4001.43億元。三大法人同步買超合計172.11億元，其中外資及陸資買超87.13億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加2697口，部位轉正至1367口，其中外資淨空單減少4187口至3萬3644口。