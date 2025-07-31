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對等關稅最後倒數！白宮：這些國家稅率 今午夜（台灣時間1日中午）前公布

台塑、南亞 鎖定逾80天

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

中國大陸啟動「反內捲」運動，市場解讀將嘉惠原物料產業，激勵塑化股股價強強滾，特別是台塑四寶中的台塑（1301）、南亞（1303）近來股價強勢，昨（31）日南亞仍大漲5.8%，續攀本波反彈高峰，市場高度關注。

大陸反內捲政策，自3月由政府工作報告提出後，就陸續開始形成運動，7月中旬習近平更是措辭批評地方政府「一窩蜂」，中央財經委會議就立即提出「反內捲」，治理無序競爭，推動落後產能退出，對不少產業產生重要影響。

如摩根士丹利（大摩）證券在最新報告中指出，塑化產業在經歷過去20年來最劇烈的下行周期後，正進入一個可能反轉的階段。大陸「反內捲」及投資周期的去泡沫化，是對產業前景轉趨樂觀的關鍵。

大摩認為，大陸的「反內捲」運動，將使產業紀律逐漸成形並發揮作用，有望協助市場回歸供需平衡，並有助於提高產能利用率。

由於市場正開始嗅到產業復甦的氣息，預期估值有望開始回升，將成為推動股價表現的重要催化劑。

事實上，大摩已開始調升全球重要塑膠及化學股評級，當中雖未含括相關台廠，不過台系塑化產業則深受激勵，如台塑四寶近來股價在法人與市場主力買盤的大舉加持下強勢表態，成為市場投資人高度熱議的焦點。

台塑四寶中，台塑化受惠第3季進入汽油消費旺季，引動想像空間；南亞由於在銅箔、銅箔基板、電子級玻纖絲、玻纖布等均處全球領先地位，同時持股67%的南電又為PCB三雄之一，因此受法人買盤青睞。

權證發行商建議，看好台塑、南亞等塑化股後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外5%以內、剩餘天數超過80天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

南亞 台塑化

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