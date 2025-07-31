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對等關稅最後倒數！白宮：這些國家稅率 今午夜（台灣時間1日中午）前公布

創意、國巨 四檔活力旺

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
創意董事長曾繁城。聯合報系資料照
創意董事長曾繁城。聯合報系資料照

台股近日震盪走高，美國CSP陸續公布資本支出，對AI未來展望樂觀，帶動盤面上相關族群強勢，其中創意（3443）、國巨（2327）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

創意第2季每股純益（EPS）5.84元，為近五季低點，但上半年獲利年增逾一成，EPS為13.01元。第2季合併營收61.04億元，季減13%、年減9.1%，累計上半年合併營收131.28億元，年增5.7%。

法人指出，正向看待創意2025年客戶加密貨幣需求，並預估全年加密貨幣營收占比將逾25%，加密貨幣專案需求仍大多取決於加密貨幣市場報價、得以自晶圓代工合作夥伴取得的產能與客戶資金充裕程度。

國巨第2季合併營收327.71億元，季增5.4%，年增4.3%，創單季新高；毛利率35.6%，較上一季持平；營業利益70.44億元，營業利益率21.5%。展望本季，特殊品的訂單出貨比仍大於1，在產能利用率部分，特殊品的產能利用率將從80%提升至85%，一般品則維持70%。法人估國巨本季營收將有低個位數的成長，毛利率、營益率有所改善。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價外20%至價內10%、有效天期逾90天的商品介入。

營收 加密貨幣

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力旺2025年上半年EPS 11.54元

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