快訊

對等關稅最後倒數！白宮：這些國家稅率 今午夜（台灣時間1日中午）前公布

全民權證／健鼎 挑價內外15%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

健鼎（3044）第2季合併營收179億元，季增4.5%、年增13.3%，創單季營收新高。累計今年前六月合併營收為350.31億元，年增12.7%。

法人表示，AI伺服器、高階交換器等應用需求強勁，帶動HLC產能供不應求，健鼎是伺服器板主要供應商之一，營運展望正向；記憶體方面，目前訂單能見度二至四周；筆電接單狀況也正常，未有提前拉貨跡象。

健鼎為CPU主板主要供應商之一，目前同業產能供不應求，受惠轉單效益，伺服器板接單強勁，產能亦轉趨吃緊；車用方面，以歐美客戶為主，市場未有明確復甦跡象，生產重點為HDI。

權證發行商建議，投資人可布局價內外15%以內、有效天期90天以上的相關認購權證。（國泰證券提供）

健鼎 營收 伺服器

延伸閱讀

銳澤財報／第2季EPS 2.84元 第3季審慎樂觀看待

瑞儀財報／第2季EPS 4.12元 因匯損寫近六季新低

訊連第2季每股淨損0.38元

力旺2025年上半年EPS 11.54元

相關新聞

創意、國巨 四檔活力旺

台股近日震盪走高，美國CSP陸續公布資本支出，對AI未來展望樂觀，帶動盤面上相關族群強勢，其中創意（3443）、國巨（2...

台塑、南亞 鎖定逾80天

中國大陸啟動「反內捲」運動，市場解讀將嘉惠原物料產業，激勵塑化股股價強強滾，特別是台塑四寶中的台塑（1301）、南亞（1...

全民權證／保瑞 選逾四個月

保瑞（6472）2025年營收及獲利可望續創新高，法人投資評等維持「逢低買進」。

全民權證／健鼎 挑價內外15%

健鼎（3044）第2季合併營收179億元，季增4.5%、年增13.3%，創單季營收新高。累計今年前六月合併營收為350....

全民權證／台光電 二檔放閃

台光電（2383）今年第2季來，因受惠AI的正向發展趨勢，在銅箔基板升規的帶動下，吸引市場強力認同，在買盤前仆後繼的簇擁...

最牛一輪／貿聯唱旺 統一58叫好

貿聯-KY（3665）今年AEC營收可望有雙位數季成長，第4季首度量產800G AEC的，也有新客戶加入，因此第4季AE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。