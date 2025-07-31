全民權證／健鼎 挑價內外15%

健鼎（3044）第2季合併營收179億元，季增4.5%、年增13.3%，創單季營收新高。累計今年前六月合併營收為350.31億元，年增12.7%。

法人表示，AI伺服器、高階交換器等應用需求強勁，帶動HLC產能供不應求，健鼎是伺服器板主要供應商之一，營運展望正向；記憶體方面，目前訂單能見度二至四周；筆電接單狀況也正常，未有提前拉貨跡象。

健鼎為CPU主板主要供應商之一，目前同業產能供不應求，受惠轉單效益，伺服器板接單強勁，產能亦轉趨吃緊；車用方面，以歐美客戶為主，市場未有明確復甦跡象，生產重點為HDI。

權證發行商建議，投資人可布局價內外15%以內、有效天期90天以上的相關認購權證。（國泰證券提供）