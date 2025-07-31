全民權證／台光電 二檔放閃
台光電（2383）今年第2季來，因受惠AI的正向發展趨勢，在銅箔基板升規的帶動下，吸引市場強力認同，在買盤前仆後繼的簇擁下，股價強勢表態，昨（31）日更亮燈漲停，漲停價1,105元創歷史新高。
台光電在AI伺服器需求不斷升溫下，業績大幅攀升，內外資法人紛紛給予正向評級、並不斷調高目標價，帶動股價在短短不到四個月時間內，漲幅高達1.7倍，成為市場矚目與熱議焦點。
事實上，目前幾乎所有的外資法人均給予台光電「買進」或「優於大盤」評級，目標價以高盛及大和資本的1,225元最高。
權證發行商建議，看好台光電後市的投資人，可挑價內外10%以內、距到期日超過五個月的相關權證進行布局。（元富證券提供）
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