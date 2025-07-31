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全民權證／保瑞 選逾四個月

經濟日報／ 記者崔馨方整理
圖／經濟日報提供
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保瑞（6472）2025年營收及獲利可望續創新高，法人投資評等維持「逢低買進」。

法人分析，保瑞受惠全球CDMO需求強勁，2025年本業營收與獲利可望再創新高。各劑型接單持續暢旺帶動整體營收結構優化。公司2024年全年產量達28億劑，今年首季達6億劑，規模擴張明顯；重點產品Vigabatrin三劑型自今年3月起市占突破40%，目前穩定在45%；在美國DLS市場，保瑞產品自4月起市占持續上升，鞏固領先地位。因此，法人看好保瑞本業成長動能，維持「逢低買進」評等。

權證發行商建議，看好保瑞後市股價的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數120天以上的相關權證來布局，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

保瑞

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