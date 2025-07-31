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台灣成關稅談判「最後一名」 台指夜盤多空交戰激烈

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台灣成關稅談判「最後一名」 台指夜盤多空交戰激烈

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤31日盤中開高後震盪轉弱，以23,595點開盤後，雖一度上攻至23,683點創下盤中波段高點，但隨後賣壓出籠，指數走勢轉弱，最低下探至23,558點。台股示意圖。聯合報系資料照
台指期夜盤31日盤中開高後震盪轉弱，以23,595點開盤後，雖一度上攻至23,683點創下盤中波段高點，但隨後賣壓出籠，指數走勢轉弱，最低下探至23,558點。台股示意圖。聯合報系資料照

台指期夜盤31日盤中開高後震盪轉弱，以23,595點開盤後，雖一度上攻至23,683點創下盤中波段高點，但隨後賣壓出籠，指數走勢轉弱，最低下探至23,558點。截至晚間9點15分，報23,581點、小跌3點。盤中高低點落差達125點，多空角力激烈。

截至晚間9點15分，技術面觀察，日K暫為小黑K，但整體仍穩守短均支撐，5日線（暫約23,411點）與10日線（暫約23,300點）持續上揚，顯示短多結構仍在。KD指標處於高檔鈍化區；MACD正值擴大，DIF與MACD線維持黃金交叉，動能柱體微紅，顯示多方氣勢尚未消退。

綜合永豐期貨、元富期貨等專家法人表示，雖然關稅大限迫近，台灣稅率方案尚未明朗，但在美股科技七雄陸續交出亮眼財報，釋出AI成長前景持續樂觀的訊號下，帶動市場信心回溫，仍有助台指延續上攻態勢。

不過，台積電（2330）31日早盤一度強攻至歷史新高1,165元，但尾盤遭遇沉重賣壓、爆量逾萬張，顯示市場情緒瞬間翻轉。永豐期貨指出，這波殺盤不僅是單純的獲利了結，更像是對即將登場的台美關稅談判結果感到不安的反射性動作。

消息面聚焦於台美對等關稅協商，隨著南韓已率先達成協議、日本也敲定15%稅率，台灣成為主要夥伴中唯一尚未完成談判的國家，突顯在國際經貿架構中的談判劣勢與邊緣化風險，仍需留意。

此外，當前正處於消息空窗與政策轉折的臨界點，若關稅談判結果未符預期，或交換條件過於嚴苛，恐引發中期評價下修與資金流出。台灣身為對等關稅談判的「最後一名」，此刻反而成為本周市場最大的風險來源。

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