期貨商論壇／神達期 吃AI紅利

神達（3706）近年積極轉型，聚焦雲端服務，旗下神雲科技主要負責伺服器業務，在伺服器領域耕耘已久；受惠AI產業發展，AI伺服器訂單需求強勁，成為營收成長重要動能。

神達第2季營收達266.24億元，季增12.5%、年增103.1%，續創單季歷史新高；累計營收502.89億元，年增120.9%，亦創新高，顯示其在伺服器及邊緣AI產品的強勁成長動能。

神達5月正式站上年線後股價就一路沿月線上行，近期在5日線與10日線間強勢整理。近期外資、投信法人亦積極，外資近10日買超逾3.6萬張，投信近10日也買超逾2萬張，顯示法人對神達業務成長動能看好。

此外，神達積極開發並提供針對AI、機器學習（ML）和高效能運算（HPC）工作負載設計的伺服器產品，透過在中國廣東、江蘇及美國加州等廠服務全球市場；並持續擴充產能，如在美國加州新增廠房就是用以支援北美客戶需求。

資本支出方面，因應地緣政治風險，今年資本支出翻倍，主要用於產能擴充，新竹一廠產能滿載，今年首季已完成新竹二廠設備進駐，公司目標於第3季量產。此外，神達美國廠已完成產能擴充，將主要服務北美CSP客戶，規避關稅風險。

神雲主要出貨AMD系列伺服器及H200伺服器，受惠CSP客戶伺服器拉貨動能強勁，今年營收有望翻倍成長。

（台新期貨提供）