期貨商論壇／廣達期 伺機操作
廣達（2382）受惠全球人工智慧（AI）業爆發性成長與雲端服務供應商（CSP）對AI基礎建設的龐大投資，AI伺服器業務將持續繳出亮眼成績，可透過廣達期伺機操作。
儘管產業界短期面臨地緣政治及傳統消費性產品需求趨緩的挑戰，但廣達在AI伺服器領域的領先地位，加上積極的產能擴張與策略性合作，具備顯著成長潛力。
加上AWS、微軟等全球主要CSP上修2025年資本支出預測，將大量資源投入AI與資料中心基礎建設。以AWS為例，預計到2039年前在台投資將逾50億美元，將直接催生新一波AI建置潮，廣達為其GB200 AI伺服器主要操刀者，將直接受惠。
除四大CSP擴大資本支出外，OpenAI執行長奧特曼宣稱今年底前將有百萬顆GPU上線，甚至未來將擴展至千萬顆規模，這意味著對AI伺服器需求將呈倍數增長。廣達作為微軟、OpenAI等主要雲端供應商的協力代工廠，或將喜迎大訂單。
廣達的輝達GB200機櫃已出貨升溫，GB300將於9月加入出貨行列。隨GB200、300等高單價產品放量，將提升營收與毛利表現。廣達緊握雲端業者自研ASIC伺服器大單，預計下半年在多款AI伺服器出貨逐步加速下，整體表現將再提升。（兆豐期貨提供）
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