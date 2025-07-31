台指期 買盤力道穩固

股期雙市昨（31）日同步走強，集中市場加權指數漲80點，收23,542點；台指期更大漲230點至23,589點，正價差達46.48點。期貨分析師表示，台指期下方月線持續上揚，支撐已上移至23,000點整數關卡附近，顯示底部買盤力道穩固，偏多架構延續不變。

台指期昨日呈現開高走高格局，早盤雖一度翻黑回測五日均線，但隨即獲得買盤進場支撐，午盤後漲勢進一步擴大，終場大漲230點，收出帶上影線的紅K棒。

籌碼面觀察，三大法人單日買超172.11億元，呈偏多布局；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,697口，累計達1,367口。其中，外資淨空單減少4,187口，降至33,644口；此外，十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也增加2,656口至2,520口，顯示法人期現貨同步轉趨積極，有助多方延續攻勢。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在20,800 點。永豐期貨指出，全月份未平倉量put/call ratio值由1.05上升至1.09。VIX指數下降0.25至23.5。外資台指期買權淨金額0.16億元，賣權淨金額0.78億元，因此整體選擇權籌碼面偏多。

綜合永豐期貨、元富期貨等專家看法，在美股科技七雄陸續交出亮眼財報，釋出AI成長前景持續樂觀的訊號下，帶動市場信心回溫，有助台指延續上攻態勢。

不過，台積電（2330）昨日早盤一度強攻至歷史新高1,165元，但尾盤遭遇沉重賣壓、爆量逾萬張，顯示市場情緒瞬間翻轉。永豐期貨指出，這波殺盤不僅是單純的獲利了結，更像是對即將登場的台美關稅談判結果感到不安的反射性動作。消息面聚焦於台美對等關稅協商，隨著南韓已率先達成協議、日本也敲定15%稅率，台灣成為主要夥伴中唯一尚未完成談判的國家，突顯在國際經貿架構中的談判劣勢與邊緣化風險，仍需留意。