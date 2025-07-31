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台美關稅牽動走勢 台指期上漲230點收23,589點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台美關稅牽動走勢，台指期上漲230點收23,589點。圖／本報資料照片
台美關稅牽動走勢，台指期上漲230點收23,589點。圖／本報資料照片

台指期早盤31日開盤時以23,497點開出，盤中持續攻高，終場收在23,589點，上漲230點，漲幅0.98%，創下本波新高。另外，台積電期收1160元，上漲5元，電子期上漲1.59%，中型100期貨上漲0.07%。

7月ADP就業報告數據顯示，民間就業數新增10.4萬，高於預期的7.5萬，這是周五政府就業報告公布前本周一連串勞動力市場數據中的最新數據。微軟和Meta在公布上季財報後，在盤後交易中都大漲超過6%，而投資人仍在等待亞馬遜和蘋果公司周四的財報。

法人表示，關稅稅率結果將牽動台股短期表現，15~20%的台灣關稅以及30~35%的晶片關稅可視為基本情境。儘管川普對全球祭出的關稅戰持續往「改善」方向發展，但最終落槌約20%的關稅始終會對經濟造成衝擊並導致下半年旺季不旺。估計台股今年上下半年的獲利占比分別為52%與48%，相較過去10年為47%與53%。

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