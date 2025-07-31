期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國相繼與日本、歐盟達成貿易協議，降低市場不確定性，若貿易戰風險減少，預期全球貿易會回暖，而美國通常是最大受益者之一，特別是科技與能源領域，有利於美國股市、債市的投資需求，資金流入進而推升美元，帶動美元指數大舉反彈。

市場焦點後續放在美國聯準會與日本銀行即將公布的利率決策，其中聯準會將於今（31）日凌晨公布利率決定，根據市場預期，將再次維持基準利率在4.25%至4.5%區間不變，但此次會議仍備受矚目，尤其在川普持續公開要求大幅寬鬆政策的政治壓力下，更令決策過程增添複雜性。技術面來看，美元指數近期反彈力道強勁，接連收復短、中期均線，同時突破季線反壓，後續觀察能否站穩在季線之上，在確認站穩後，將有機會持續震盪走高，進一步挑戰100整數大關。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作。（元富期貨提供）

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