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期貨商論壇／永續期 雙重優勢
台灣永續期貨昨（30）日配合大盤拉高，收復前一日大跌失土，焦點重新回到台美關稅談判進展。據多家外媒報導，目前台灣代表團仍留美協商，試圖在對等關稅政策8月上路前爭取更友善的稅率待遇。
消息人士透露，美方初步考慮比照日本提供約15%的優惠關稅，遠低於先前市場擔憂的32%高稅率，這對出口製造業與電子供應鏈可視為重大利多，對投資信心亦有穩定效果。在此背景下，永續期貨指數昨日表現穩健，具代表性的高權重成分股台積電收漲在1,155元，顯示市場認同其在美中地緣緊張下的戰略價值與全球半導體供應鏈地位。政策信心與投資預期回升明確。
另一方面，目前並未觀察到永續期貨有明顯避險部位累積，顯示市場在等待政策正式落地前，操作仍偏向區間震盪為主。短線若能成功帶量突破近期高點，將有機會形成新一波反彈攻勢。在地緣風險淡化、美方釋出政策善意、核心成分股表現亮眼的情況下，永續期貨展現出抗震與資金支撐雙重韌性。若後續關稅談判結果正式公布、並明確偏向友好，將可能引爆法人重新調整資金部位至ESG、政策紅利與具備出口競爭力的產業鏈，永續期貨作為觀察資金趨勢與政策評價的重要工具，有望成為下半年期貨市場關注核心之一。（永豐期貨提供）
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