台指期 偏多架構不變

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（30）日開高走高收高，終場指數上漲260點，收在全日最高23,461點；台指期則上漲210點、至23,361點，逆價差為100.72點。期貨商建議，目前台指期下方重要支撐的月線維持向上走升趨勢，顯示底部支撐力道強勁，偏多架構不變。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少1,302口至1,330口，其中外資淨空單減少3,045口至37,831口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,195口至136口。

外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI總量依舊相當，周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在22,800點。全月未平倉量put/call ratio值由0.88上升至1.05，VIX指數下降0.45至23.75。

整體來說，台股資金輪動明顯，主流資金偏好集中於具基本面與政策支撐的類股。若後續伴隨政策利多與成交量能放大，有望挑戰23,500點以上壓力區，甚至進一步挑戰24,000點整數關卡。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，近期台股呈現量縮整理格局，目前在權值股輪漲結構不變下，短線拉回仍可以樂觀操作。

元富期貨指出，在權王台積電（2330）和台塑四寶的領軍下，台指期昨日開高走高，終場以紅K棒留上影線作收。目前下方重要支撐的月線維持向上走升趨勢，已經來到23,000點整數大關附近，顯示底部支撐力道強勁，偏多架構不變。

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