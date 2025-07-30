全民權證／中興電 兩檔放電

經濟日報／ 記者周克威整理

中興電（1513）受惠台電2025年初開放外籍移工考取相關輸配電執照，目前預估最快投入台電土建時程點將落在第3季後，屆時台電對於中興電拉貨速度將加快，加上日本長期營運動能增長，法人看好中興電為台灣唯一高壓GIS設備商，預估今年營收284.6億元，年增11.1%，每股純益（EPS）為8.3元，年增15.2%。

由於門檻高，中興電在GIS設備市占率高達七成，其中近年台電陸續釋出的345 kV和161 kV GIS標案幾乎均由中興電得標，截至第1季，在手訂單約373億元，預期今年可以再取得200億元訂單，整體訂單能見度長達三至四年，未來展望無虞。

看好中興電後市的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期150天以上的商品介入。（永豐金證券提供）

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GIS 台電

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