全民權證／南電 瞄準逾90天

南電（8046）受惠ASIC AI伺服器及800G交換器需求成長，帶動ABF載板出貨增加，及產線稼動率提升，加上Low-CTE材料價格上漲添增想像空間，法人看好後市營運可望否極泰來，近期調高目標價。

南電第2季面臨匯損逆風，但第3季BT載板拉貨持續暢旺，並調高BT載板報價，後續漲價效應或有機會延伸至ABF載板，估營收可望季增中高個位數百分比，仍有上修可能。

南電2026年第1季將有另一新客戶ASIC專案開始進行，且大客戶1.6T網通晶片量產可期，法人看好，隨資料中心大面積載板專案擴增，正向看待公司及產業上行循環。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）

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