石油ETF 權證四檔有看頭

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美國總統川普威脅對俄羅斯石油出口實施二級制裁，油價觸及一個月高點，推升期街口布蘭特正2（00715L）、期元大S&P石油（00642U）等ETF昨（30）日勁揚。法人提醒，槓桿型ETF成為短線資金關注焦點，但需做好風險管理，相關權證可伺機布局。

法人表示，俄羅斯計畫削減與其有供應協議的國家（少數盟國和蒙古）以外的所有國家汽油出口。

再加上美日新貿易協定結果優於市場預期，市場投資人對重振全球經濟動能，並刺激能源需求的樂觀情緒升溫；同時美國原油庫存意外下降，也進一步支撐近期油價表現，使得市場對油價未來走勢轉趨樂觀。

根據法人分析，美國能源資訊署在一份報告中表示，由於美國東海岸的原油需求因煉油廠維護而放緩，且丹格特煉油廠推高了尼日利亞對原油的需求，美國因此在2月和3月成為尼日利亞的原油淨出口國。

值得留意的是，作為美印貿易協議的一部分，印尼準備與美國工程公司KBR Inc簽署一份價值80億美元的合約，幫助其建造17座模組化煉油廠。同時將額外購買價值100億美元的美國石油和液化石油氣（LPG） 。

權證發行商建議，看好期街口布蘭特正2、期元大S&P石油等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行短線操作。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

美國 俄羅斯 液化石油氣

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