京元電、世芯 權證押長天期

由行政院推動的「AI新十大建設」政策，將由國發會統籌與考核，聯手國科會、經濟部與數發部共同推動，估計將在2040年打造15兆產值。市場看好京元電子（2449）、世芯-KY（3661）等供應鏈營運將受惠，權證券商建議，可利用認購權證參與相關個股走勢。

京元電子第3季營運受惠AI需求強勁，第3季營收仍有機會較上季成長，毛利率也因產能利用率提升而揚升。

展望2025年，雖然總體經濟不確定性高，美國關稅會影響需求，但受惠AI需求強勁，積極增加設備以符合客戶的需求，雖近期新台幣升值，全年營收成長仍以20%為目標。AI產品去年營收占比約15~20%，今年估計將超過30%。

京元電去年資本支出約148.5億元，今年原本預估233億元，因AI客戶訂單需求強勁，公司租廠房因應，資本支出上修至269.6億元，預計七成多將投入測試機台與相關設備，將有利未來營運持續成長。

世芯-KY方面，第2季營收季減12.7%、年減32.6%，支撐第2季營收主要的產品為IDM 客戶的5奈米產品，隨IDM客戶營收提升，有助於推升毛利率，估單季稅後純益12.4億元，每股純益（EPS）15.3元。

展望下半年，雖然先前支撐營收的兩大客戶，CSP及IDM客戶的產品都已經走向產品周期的末端，不過第3季有CSP客戶三代晶片的NRE將認列，另外在第4季還有車用ADAS晶片及虛擬貨幣案件量產開始貢獻營收，因此，估第3季營收將優於第2季，第4季則有較大的成長。下半年獲利優於上半年，確定營運及獲利的谷底已在第2季出現。

權證發行商建議，看好京元電子世芯-KY後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的商品介入。