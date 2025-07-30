台指期早盤開高 上漲62點開出

台指期早盤30日開盤開高上衝，以23,213點、上漲62點開出。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單減少84口至2,632口，其中外資淨空單減少4,103口至40,876口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,668口至2,331口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,500點，周賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,800點，月賣權最大OI落在21,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.97下降至0.88。VIX指數上升0至22.96。外資台指期買權淨金額-0.08億元 ; 賣權淨金額-0.76億元。整體選擇權籌碼面偏多。

昨日市場情緒轉弱，主要受到政治與政策風險升溫影響。傳出總統賴清德原預定過境紐約行程遭川普團隊拒絕，雖尚未正式宣布，但已在市場掀起波瀾。美國前議長裴洛西更罕見公開批評川普此舉是「危險訊號」，擔心讓中國大陸在價值、安全與經濟層面取得話語權，加深外界對美國對台立場可能轉向的疑慮。

雖然AIT與總統府皆發聲明澄清目前並無出訪行程，但仍難以完全安撫市場不安情緒。更關鍵的是，台美「對等關稅協議」談判至今尚無明確結果，距離8月1日大限僅剩兩天，隨期限逼近更加深投資人憂慮。

原先期待的談判突破遲未出現，政策不確定性升高，使市場風險意識迅速升溫。法人雖然7月以來持續買超，但在當前不確定性升高下，也不排除轉為獲利了結與觀望態度。因此昨日長黑並非單純回檔，而是市場主力對「政策風險與國際態度不確定性」的一次策略性反應。