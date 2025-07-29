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利多頻發！歐盟宣布對美採購AI晶片 台指期夜盤率先表態

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤29日開盤在AI利多頻發，歐盟有意購買400億歐元的美國AI晶片，美股電子盤反彈上漲帶動下，以23,200點、上漲40點開出後，持續震盪走強。示意圖。​圖／本報系資料照片
台指期夜盤29日開盤在AI利多頻發，歐盟有意購買400億歐元的美國AI晶片，美股電子盤反彈上漲帶動下，以23,200點、上漲40點開出後，持續震盪走強。示意圖。​圖／本報系資料照片

台指期夜盤29日開盤在AI利多頻發，歐盟有意購買400億歐元的美國AI晶片，美股電子盤反彈上漲帶動下，以23,200點、上漲40點開出後，持續震盪走強，多頭欲收復日盤失土，一度來到23,243點，在晚間9點半左右，指數在23,227點、上漲約75點附近遊走。

歐盟在29日晚間宣布，將在與美國貿易協議中，購買價值400億歐元的AI晶片，輝達（NVIDIA）股價應聲上漲約逾1%，其中，考慮調高MI350的AMD則上漲約逾1.5%，邁威爾、美光、博通等供應鏈同步反彈中，包括道瓊、那斯達克、標普等電子盤全面反彈，也帶動台指期夜盤走勢。AMD考慮將MI350系列晶片價格從1.5萬美元上調至2.5萬美元，漲幅高達70%。

其中，台積電（2330）在夜盤交易時，多在1,145元，上漲10元附近遊走，電子期上漲約0.3%，半導體期上漲約0.2%，中型100期貨指數微漲0.01%。

台股29日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌211點，收23,201點，其中，外資現貨由買轉賣，賣超164.5億元、在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少4,103口至40,876口；投信買超36.9億元，自營商則是買超65.6億元，三大法合計賣超61.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，29日台股在前一日創下23,564點波段新高後，但最後收黑K，29日隨即量增下跌、失守短期均線，再加上KD指標交叉向下跌落至80之下，技術面顯示大盤短線高點浮現，接下來盤勢開始步入創高後的短線回檔修正，下檔須關注月線以及7月16日多方缺口下緣支撐22,888點的支撐力道。

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