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雲嘉國家級警報響！雨彈升級3縣市大豪雨 持續淹水警戒

期貨商論壇／南亞科期 等轉機

經濟日報／ 記者周克威整理
南亞科。聯合報系資料照
南亞科。聯合報系資料照

南亞科（2408）工控客戶針對舊專案回補的DDR4訂單能見度偏低，後續新專案多將轉至DDR5平台，加上中國補貼政策紅利淡化，市場供需漸趨平衡，產業基本面前景相對黯淡，建議先以保守格局看待南亞科後市發展，短線未有突破性走勢前，仍以區間低進高出操作。

南亞科第2季受惠川普對等關稅影響，PC、消費性客戶重啟回補DDR4庫存動能，加上16Gb DDR5出貨亦有所提升，位元出貨量季增超過70%，推動營收季增46.4%、年增6.1%，但也因持續投入TSV與DPP等製程技術研發，營業費用季增12.3%，導致整體營業淨損高達45.01億元，依舊處於虧損狀態。展望第3季，在DDR4三大原廠減產與市場拉貨動能延續預期下，南亞科位元出貨量有望季增15.2%，加上6月Blend ASP可望恢復月增，與客戶重新議價也陸續開始反映，合約報價季增幅度上看20%，有助於營收與毛利率雙雙回升。

由技術方面來看，南亞科期貨自6月19日以紅K創今年以來高點後，漲幅約達150%，指數爆量收紅未再創高，目前短線跌幅達34%，指數仍維持於中長期均線之下。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

南亞科 期貨交易

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