台指期 外資減碼空單

台股期現貨雙市昨（29）日同步下跌，因對等關稅將於8月1日上路，加上美國政府啟動232條款進行半導體關稅調查，壓抑半導體股表現，台指期昨日下跌222點收23,163點，逆價差為38.52點，但外資淨空單減少4,103口。期貨商表示，目前下方重要支撐月線維持向上走升態勢，此多方架構並未遭到破壞。

台股昨日呈開低走低格局，半導體股相對弱勢，盤面以PCB族群和無人機軍工概念股的表現較為抗跌，終場成交量能放大，指數下跌211點，收在23,201點。

台指期下跌222點，至23,163點，三大法人淨空單減少84口至2,632口，其中外資淨空單減少4,103口至40,876口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,668口至2,331口。其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為近一千口，買權賣權OI總量相當；周選擇權方面，買權OI增量積極布局，目前選擇權多空持續互不相讓。

元富期貨認為，台指期昨日呈開低走低格局，盤中賣壓湧現接連跌破5日以及10日均線，不過，回測23,000點整數大關，出現逢低買盤進場拉抬，指數跌幅收斂，終場以黑K棒留下影線作收。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在23,500點，周賣權最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在24,800點，月賣權最大OI落在21,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.97下降至0.88，VIX指數上升0至22.96，外資台指期買權淨金額-0.08億元、賣權淨金額-0.76億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，法人雖然7月以來持續買超，但當前不確定性升高下，也不排除轉為獲利了結與觀望態度，昨日長黑並非單純回檔而是市場主力對「政策風險與國際態度不確定性」的一次策略性反應。群益期貨表示，昨日外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股多空拉鋸震盪，目前在7月16日多方缺口不被跌破下，短線拉回仍可樂觀操作。