快訊

雲嘉國家級警報響！雨彈升級3縣市大豪雨 持續淹水警戒

台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股期現貨雙市昨（29）日同步下跌，因對等關稅將於8月1日上路，加上美國政府啟動232條款進行半導體關稅調查，壓抑半導體股表現，台指期昨日下跌222點收23,163點，逆價差為38.52點，但外資淨空單減少4,103口。期貨商表示，目前下方重要支撐月線維持向上走升態勢，此多方架構並未遭到破壞。

台股昨日呈開低走低格局，半導體股相對弱勢，盤面以PCB族群和無人機軍工概念股的表現較為抗跌，終場成交量能放大，指數下跌211點，收在23,201點。

台指期下跌222點，至23,163點，三大法人淨空單減少84口至2,632口，其中外資淨空單減少4,103口至40,876口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,668口至2,331口。其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為近一千口，買權賣權OI總量相當；周選擇權方面，買權OI增量積極布局，目前選擇權多空持續互不相讓。

元富期貨認為，台指期昨日呈開低走低格局，盤中賣壓湧現接連跌破5日以及10日均線，不過，回測23,000點整數大關，出現逢低買盤進場拉抬，指數跌幅收斂，終場以黑K棒留下影線作收。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在23,500點，周賣權最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在24,800點，月賣權最大OI落在21,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.97下降至0.88，VIX指數上升0至22.96，外資台指期買權淨金額-0.08億元、賣權淨金額-0.76億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，法人雖然7月以來持續買超，但當前不確定性升高下，也不排除轉為獲利了結與觀望態度，昨日長黑並非單純回檔而是市場主力對「政策風險與國際態度不確定性」的一次策略性反應。群益期貨表示，昨日外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股多空拉鋸震盪，目前在7月16日多方缺口不被跌破下，短線拉回仍可樂觀操作。

選擇權 台指期

延伸閱讀

台股急殺原因找到了？分析師估關稅底定後有望再衝高 看好這些族群

關稅傳22％台股急殺反是絕佳買點！郭哲榮：消息過度反應根本沒什麼好擔心

景氣分數走低又遇關稅...台股要糟？狄驤：多頭回測而已、AI發展才是主力

台指期早盤開低震盪 下跌59點開出

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股期現貨雙市昨（29）日同步下跌，因對等關稅將於8月1日上路，加上美國政府啟動232條款進行半導體關稅調查，壓抑半導體...

期貨商論壇／南亞科期 等轉機

南亞科（2408）工控客戶針對舊專案回補的DDR4訂單能見度偏低，後續新專案多將轉至DDR5平台，加上中國補貼政策紅利淡...

期貨商論壇／黃金期 短線操作

近來美元指數反彈，不僅讓亞洲貨幣能回貶，出口暫時鬆口氣，也對黃金帶來資金移轉的價格壓力。持有黃金的投資人，不論是現貨或是...

雷虎、亞航 認購衝鋒

台股昨（29）日出現漲多修正，不過盤面上仍有軍工、電子零組件、BBU等概念族群在利多題材的發酵下，吸引買盤追捧，激勵股價強勢表態，成為熱門焦點，相關權證也交投熱絡，值得留意布局時機。

金像電、欣興 四檔聚光

台美對等關稅協議談判尚無明確結果，加深市場憂慮情緒，台股昨（29）日一度大跌超過300點、回測23,000點，盤面上，金...

AES 紅不讓 聚焦長天期

AES-KY（6781）由於受惠BBU（備援電池）題材的發酵，近日吸引市場買盤大舉追捧，激勵股價強勢表態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。