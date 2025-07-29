全民權證／華城 選逾五個月

台股昨（29）日漲多拉回，重電股華城（1519）在市場傳聞將是核電受惠股的利多發酵下，吸引市場買盤大舉追進，拉動股價逆勢收紅，終場上漲16元、收656元，連動相關認購權證強勢大漲。

儘管台灣已正式邁入「非核家園」的里程碑，不過隨AI需求的爆發，加上電動車、工業用電需求不斷增加，使得電力供不應求的問題逐漸浮上檯面。據法人圈傳聞，台灣未來可能將朝向「近海海上核電」的方向邁進。

法人解析，台股中雖沒有純正核電股，但全球朝向核電發展，將使變壓器大廠華城直接受惠。權證發行商建議，看好華城後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、距離到期天數超過五個月以上的相關權證進行布局。（凱基證券提供）

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