傳川普拒絕賴清德過境紐約 台指期跌破五日線、終場下跌逾200點

台指期早盤29日終場收在23,163點，下跌222點，跌幅0.95%，摜破五日線，不過下方有買盤支撐，重返23,100點，留下下影線。

其中，台積電期收1,135元，下跌10元，電子期下跌0.82%，中型100期貨下跌0.41%。

道瓊工業指數28日收盤下跌64.36點，跌幅0.14%，至44,837.56點；標普500指數上漲1.13點，漲幅0.02%，至6,389.77點；那斯達克指數上漲70.27點，漲幅0.33%，至21,178.58點。

美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩周日公布一項貿易框架協議，將美國對歐盟進口關稅降至15%，低於川普威脅的30%稅率。這項協議是美國近期與日本、印尼等國達成貿易協議後的最新一份。美中高級經濟官員也在斯德哥爾摩恢復會談，以化解這兩個全球最大經濟體之間的貿易戰。

法人表示，川普AI行動計畫，旨在塑造AI霸權並建立科技美元地位。本周市場持續聚焦重量級科技類股財報，關注AI訂單強度及CSP業者資本支出規模。目前台股技術面維持強勢，內外資籌碼正向，均有利多方，惟美國將公告台灣對等關稅稅率、及兩周內公告232條款半導體調查結果，干擾投資人情緒，預估短線上高檔震盪。