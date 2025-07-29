台指期早盤開低震盪 下跌59點開出

台指期早盤28日開盤時以23,226點、下跌59點開出。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少1,019口至2,716口，其中外資淨空單減少2,438口至44,979口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加517口至6,999口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在23,800點，周賣權最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在24,800點，月賣權最大OI落在21,800點，全月未平倉量put/call ratio值由0.91上升至0.97，VIX指數上升0.39至22.96。

川普AI行動計畫，旨在塑造AI霸權並建立科技美元地位。本周市場持續聚焦重量級科技類股財報，關注AI訂單強度及CSP業者資本支出規模。惟美國將公告台灣對等關稅稅率、及兩周內公告232條款半導體調查結果，干擾投資人情緒，預估短線上台股指數高檔震盪。