台指期早盤開低震盪 下跌59點開出
台指期早盤28日開盤時以23,226點、下跌59點開出。
台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少1,019口至2,716口，其中外資淨空單減少2,438口至44,979口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加517口至6,999口。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在23,800點，周賣權最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在24,800點，月賣權最大OI落在21,800點，全月未平倉量put/call ratio值由0.91上升至0.97，VIX指數上升0.39至22.96。
川普AI行動計畫，旨在塑造AI霸權並建立科技美元地位。本周市場持續聚焦重量級科技類股財報，關注AI訂單強度及CSP業者資本支出規模。惟美國將公告台灣對等關稅稅率、及兩周內公告232條款半導體調查結果，干擾投資人情緒，預估短線上台股指數高檔震盪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言