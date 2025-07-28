台股靜待關稅協議 台指期夜盤失守23,300點大關

台指期夜盤28日開盤後，在美股電子盤一度全面反彈中，以23,398點、上漲14點開出後，一度上衝至23,400點，但因市場靜待國內對等關稅結果揭曉，空頭進場中，指數由紅翻黑，回測23,300點關卡支撐，在晚間9點半時，多維持在23,294點、下跌約90點附近遊走。

美國總統川普表示，美國已與歐盟達成15%稅率的關稅協議，歐盟並將向美國投資6,000億美元，市場預期全球貿易戰降溫中，包括道瓊、那斯達克、標普電子盤全面上漲，且在三星與特斯拉完成一項晶片採購協議，三星將在德克薩斯州新建的工廠，將專門用於生產特斯拉的下一代AI6晶片中，包括ASML、AMD、特斯拉、輝達（NVIDIA）等AI巨頭股價全面反彈，不過，台股卻在市場觀望國內即將公布的對等關稅稅率中，反向走跌。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，晚間9點30分左右，多維持在1,150元、上漲5元附近遊走，電子期約下跌0.2%，中型100期貨指數下跌約0.1%。

台股28日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲48點，收23,412點，其中，外資現貨買超46.7億元、連10買，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,438口至44,979口；投信買超35.3億元，自營商則是買超53.2億元，三大法合計買超135.3億元。

市場專家建議，就技術面觀察，28日台股早盤開高創下波段新高，但市場觀望氣氛濃厚，成交金額僅3,100餘億元，指數創高後隨即拉回整理，終場收小黑K棒，技術面維持於短期均線之上，維持多頭格局，但近期成交量能無法站上20日均量，若遲遲仍低於20日均量，短線不易連續上攻，或將呈現震盪整理格局。