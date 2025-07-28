全民權證／富喬 兩檔活跳跳
富喬（1815）握有紗、布垂直整合的能力，今年高階玻纖系列產品占營收比重可望逾五成，帶動富喬獲利結構改善，推升股價表現，後市可期。
法人預估，高階CCL市場需求在2024年到2026年的年複合成長率將達26%，市場需求殷切。高階銅箔基板自去年採用M8 CCL材料，預估明年M8材料占整體CCL市場約可達四成。目前AI伺服器所採用的Low Dk玻纖布供不應求，台系玻纖紗、玻纖布廠商將可望此波商機。 富喬在高階品項供料的產業鏈上，因應高階玻纖材料開發、量產Low Dk系列，也在市場占有一席之地。
權證發行商表示，可挑選價內外10%以內，90天期以上的權證介入。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言