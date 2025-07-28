全民權證／富喬 兩檔活跳跳

富喬（1815）握有紗、布垂直整合的能力，今年高階玻纖系列產品占營收比重可望逾五成，帶動富喬獲利結構改善，推升股價表現，後市可期。

法人預估，高階CCL市場需求在2024年到2026年的年複合成長率將達26%，市場需求殷切。高階銅箔基板自去年採用M8 CCL材料，預估明年M8材料占整體CCL市場約可達四成。目前AI伺服器所採用的Low Dk玻纖布供不應求，台系玻纖紗、玻纖布廠商將可望此波商機。 富喬在高階品項供料的產業鏈上，因應高階玻纖材料開發、量產Low Dk系列，也在市場占有一席之地。

權證發行商表示，可挑選價內外10%以內，90天期以上的權證介入。（群益金鼎證券提供）

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