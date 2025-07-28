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期貨商論壇／力積電期 保守看

經濟日報／ 記者周克威整理
力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照
力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照

力積電（6770）受美元貶值衝擊毛利率及認列評價損失影響，第2季單季虧損擴大至33.34億元，每股虧損0.8元。

力積電第2季營收112.78億元，季增1%，但受代工平均單價下滑、美元對新台幣貶值，毛利率擴大至負10.21%，單季稅後虧損由第1季的10.97億元，擴大至33.34億元，每股虧損由第1季的0.26元，擴大至0.8元。累計上半年稅後虧損44.31億元，每股虧損1.06元。

力積電總經理朱憲國稱，第3季訂單能見度不高，大中華區驅動IC及影像感測器市場需求疲弱；受到關稅不確定性影響，部分客戶提前投片，目前客戶已開始降溫，且大中華區驅動IC及影像感測器市場需求不如預期，因此，訂單能見度不高。關稅戰提前拉貨效應告終，加上手機、網通、車用等終端應用復甦不如預期，以及新台幣升值壓力延續等三大負面因素影響，業界傳出，多家一線IC設計大廠下半年大砍晶圓代工廠成熟製程投片量，光是第3季就比第2季銳減二至三成，使得相關晶圓代工廠產能利用率持續下滑，衝擊獲利。

力積電連續七季虧損，單季毛利率仍為負數，下半年續虧壓力不小。該公司持續面臨虧損逆風，投資人不妨可以留意力積電期（QZF）做相關操作。（群益期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

力積 晶圓代工廠

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力積電 第2季每股虧損0.8元

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