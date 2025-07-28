全民權證／順達 選逾五個月

順達（3211）第2季稅後純益5.94億元，季增264.4%，年減56.1%；每股純益（EPS）3.89元；上半年稅後純益7.57億元、年減51.6%，EPS達4.96元。第2季毛利率下滑，因台幣強勢升值影響；去年同期有房地產處分收益進帳挹注，第2季稅後純益季增但相較去年同期衰退。

展望後市，法人認為，受惠BBU規格提升，且BBU由過往缺電備援用途開始被CSP賦予需有削峰的功能，其重要性已較過往使用提升，滲透率仍有成長空間，產品結構轉佳帶動獲利提升，業外亦受惠租金及潛在不動產處分收益。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的權證。（元大證券提供）

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