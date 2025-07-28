期貨商論壇／原油期 震盪偏弱

當前美國原油期貨市場面臨顯著挑戰，全球前三大油田服務公司中的哈里伯頓與貝克休斯最新報告揭示需求放緩及鑽井活動減少跡象，預示短期至中期油價將承受壓力。

哈里伯頓公布的第2季財報顯示，儘管收入達55.1億美元，高於預期，但每股盈餘為0.55美元，微幅低於預期，且執行長米勒指出，受油價下跌及市場波動影響，油田服務需求將比先前預期疲弱。

此外，貝克休斯報告指出，美國能源公司連續第13周減少活躍的石油和天然氣鑽井數，其中，石油鑽井數減少至415座，為2021年9月以來最低水平，意味在當前的油價環境下，企業不願增加新的鑽探投資，使未來原油供應可能受到影響。

雖供應縮減可能在一定程度上為油價提供支撐，但若需求未能緩步增溫，此趨勢或將無法有效支撐油價長期回升，反而可能造成供需雙方同時疲弱，進而形成負面循環，因此，需求端的復甦將成為決定油價未來走勢的關鍵因素。整體來說，美國原油市場在短中期內可能面臨進一步下行風險，加上國際能源署7月月報顯示，今年全球石油需求預計每日增加70萬桶，創自2009年以來第二低的年增速，反之全球石油每日供應預計增加至210萬桶，在供需失衡下，油價未來延續震盪偏弱格局的機率高。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。