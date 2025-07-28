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台光電、台燿 四檔靚

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

受美歐初步貿易協議激勵，台股昨（28）日跳空開高，電子權值股與AI族群表現搶眼，盤面上，台光電（2383）、台燿（6274）等漲幅領先大盤。發行券商指出，看好PCB族群後續表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

法人指出，預期2025年下半AWS ASIC Server拉貨動能將延續，並且幾乎由台光電獨家供應；並且年底Meta也將推出其自有ASIC Server採用最高階M8材料。在800G Switch方面，Meta在第4季將開始大量導入800G Switch，法人持續看好主要供應高階應用的台光電、台燿等台廠，下半年CSP ASIC及800G Switch等相關應用將支持營運動能。

台光電昨日再度重返千金股行列，收上1,025元。6月合併營收首度突破80億元、達80.35億元，月增10.4%，也比去年同期成長53.2%；上半年合併營收441.87億元，年增55.86%。

受惠AI程度高，台光電配合過去二~三年來CCL產能擴充達15~20%，對於長期伺服器、高階網路交換器（400G、800G Switch）高階CCL營運樂觀看待。除了在AI Server市占率高達70%以上，台光電也有對應高階的CCL基板材料需求，產能持續擴充中。

台耀主要產品包含HDI占8%，HSD（High Speed Digital）占63%、HSD-Non Low Loss占21%、PP黏合片及多層壓合代工占8%。法人預期，2025年800G Switch產值提升之下，台燿毛利率持續優化，2025年起台燿可望於AI伺服器、高階800G Switch、甚而LEO（低軌衛星）板材中占一席之地。

Switch 台光電

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