台指期 外資偏多操作

台股昨（28）日高檔震盪，終場上漲48點、收在23,412點；台指期則上漲155點、至23,392點，逆價差為20.98點。期貨商表示，目前台指期站穩在所有均線之上，顯示底部支撐持續墊高，整體偏多架構不變。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少1,019口至2,716口，其中外資淨空單減少2,438口至44,979口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加517口至6,999口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯的多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量皆為積極，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股各均線呈現多頭排列，目前待成交量能逐漸放大後，短線將加速走揚幅度。

元富期貨認為，台指期昨日高檔震盪，盤中一度大漲超過200點，創下波段新高，不過稍見賣壓出籠，漲幅微幅收斂，終場以十字紅K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上，且下方重要支撐月線維持向上走升的走勢，顯示底部支撐持續墊高，整體偏多架構不變。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在23,800點，周賣權最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在24,800點，月賣權最大OI落在21,800點，全月未平倉量put/call ratio值由0.91上升至0.97，VIX指數上升0.39至22.96。

總體來看，昨日指數雖高檔震盪，仍能收在波段高點，顯示底部買盤穩固。短線需持續留意政治訊息對 美國對等關稅談判預期的干擾，但若資金動能未退、權值撐盤不墜，台股仍有機會震盪墊高，挑戰更高區間。