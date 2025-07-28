快訊

台灣首對AI男女二重唱即將正式出道 杜奕瑾：AI並不可怕

關稅未定…經發會顧問會議突喊停 鄭麗君在美續磋商

影／高雄入夜大雨狂炸閃電照夜空還有轟雷 網驚嚇「天公伯小力一點」

鴻海、緯創 押寶60天

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

美股七巨頭本周將有微軟、Meta、亞馬遜、蘋果等四檔公布財報，相關概念股蓄勢待發，尤以雲端服務供應商（CSP）可望持續提高資本支出，法人看好AI伺服器大廠鴻海（2317）、緯創（3231）將是主要受惠者，下半年營運有看頭。

分析師表示，鴻海受惠AI伺服器出貨動能持續強勁，全年營收將能持續成長，其中雲端網路產品受惠於AI伺服器強勁成長，且通用伺服器需求持續熱絡而出現年增，表現最為亮眼；消費智慧產品終端需求因能見度較低，預期大致持平，元件及其他產品則因應產品線拓展及電動車業務持續擴張，預期將出現強勁成長。

法人指出，鴻海為NVIDIA GB200 NVL 72伺服器整機櫃系統組裝的主要供應商，由於GB300的整機櫃系統架構與前一代類似，因此學習曲線可以縮短，預期機櫃出貨量將逐季提升，且今年AI伺服器占鴻海整體伺服器營收占比將達50%，帶動營收貢獻成長。除了GB200／300伺服器以外， HGX AI伺服器需求也持續擴張，與CSP客戶合作開發ASIC專案以及潛在的主權AI客戶，將進一步推動鴻海營運成長動能。

緯創第2季營收表現亮眼，第3季因進入產品轉換期，法人預估營收恐季減，但第4季將持續季增。全年整體營收與每股獲利成長的主要動能，仍來自AI伺服器營收成長，預期AI相關營收年增三位數的目標可以達成。

權證發行商表示，可以挑選價內外15%以內，60天期以上的權證，以小金搏大利。

AI 營收 伺服器

延伸閱讀

陸批准 鴻海、軟銀強攻美國製造

三大法人續買超127億元 鴻海成交值超車權王奪冠、台玻爆量漲停最吸睛

外資連7日買超台股 連2日加碼鴻海

AI伺服器帶動 緯創躍升全球第三大代工廠

相關新聞

台指期 外資偏多操作

台股昨（28）日高檔震盪，終場上漲48點、收在23,412點；台指期則上漲155點、至23,392點，逆價差為20.98...

期貨商論壇／力積電期 保守看

力積電（6770）受美元貶值衝擊毛利率及認列評價損失影響，第2季單季虧損擴大至33.34億元，每股虧損0.8元。

期貨商論壇／原油期 震盪偏弱

當前美國原油期貨市場面臨顯著挑戰，全球前三大油田服務公司中的哈里伯頓與貝克休斯最新報告揭示需求放緩及鑽井活動減少跡象，預...

鴻海、緯創 押寶60天

美股七巨頭本周將有微軟、Meta、亞馬遜、蘋果等四檔公布財報，相關概念股蓄勢待發，尤以雲端服務供應商（CSP）可望持續提...

台光電、台燿 四檔靚

受美歐初步貿易協議激勵，台股昨（28）日跳空開高，電子權值股與AI族群表現搶眼，盤面上，台光電（2383）、台燿（627...

全民權證／智易 挑價內外10%

智易（3596）第2季受新台幣升值影響，但法人認為每股純益（EPS）仍會優於預期，顯示其營運韌性，相關權證可布局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。