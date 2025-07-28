8月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲48.6點，收23412.98點。8月電子期收1325.45點，上漲9.7點，逆價差0.65點；8月金融期收2106.2點，下跌6.8點，逆價差18.9點。
8月電子期以1325.45點作收，上漲9.7點，成交347口。
電子現貨以1326.1點作收，上漲4.48點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差0.65點。
8月金融期以2106.2點作收，下跌6.8點，成交267口。
金融現貨以2125.1點作收，下跌14.94點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差18.9點。實際收盤價以期交所公告為準。
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