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8月台股期指漲155點

中央社／ 台北28日電

台北股市今天終場漲48.6點，收23412.98點。8月台指期以23392點作收，上漲155點，與現貨相較，逆價差20.98點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，8月期貨23237點、9月期貨23152點。

台股今天終場漲48.6點，收23412.98點，成交金額新台幣3128.41億元。

8月台指期貨以23392點作收，漲155點，成交5萬5066口；9月期貨以23308點作收，漲156點，成交491口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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