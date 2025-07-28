全新、穩懋 押逾三個月

台股近日震盪走高，盤面上次族群輪動快速，其中全新（2455）、穩懋（3105）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

全新第2季營收達7.1億元，季減10%；其中，微電子營收占比83%、季增2%，其手機PA因客戶在手庫存低而以急單方式拉貨，符合市場預期。光電子部分受上游原料磷化銦基板缺貨而呈年減情形，加上業外匯兌損失影響，法人估計第2季每股純益為0.4元。

針對第3季展望，法人估，全季營收達9.5億元，季增33%；其中，微電子季增14%、光電子季增31%，前者季增主要是因美系及陸系手機客戶有旺季前產品補貨的需求；後者季增則是受惠於研發案回歸正常。

根據研究機構預估，2025年5G手機滲透率將從2024年的63%上升到69%。另外，WiFi規格將逐步升級至WiFi 7，傳輸速度及效率更佳，因增加使用更高的頻段、頻寬變大、調變複雜度提高，且因線性要求度更高，很難用矽做為材料，將使砷化鎵需求提升。

穩懋第2季進入消費性產品零組件備貨旺季，部分客戶為於下半年發表終端新產品，開始備貨準備，預期WiFi、Optical、Cellular產品需求皆會成長，唯Infrastructure基建需求些微下滑。

穩懋受惠於下半年歐美客戶新機準備期，將開始拉貨相關零組件，以及WiFi功率放大器（ PA）成長態勢日益顯著，加上光通訊需求動能強勁，產能利用率有機會逐季走升。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。