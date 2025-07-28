元債2X、國債20 四檔夯

在美國長天期債券殖利率維持高檔、利差與違約率仍處低位的環境下，帶動長債相關ETF受資金關注。法人看好，具槓桿操作的元大美債20正2（00680L）及追蹤20年期美債的國泰20年美債（00687B），可望受惠債市波動中的利差收斂與資金回補機會，可利用相關權證伺機操作。

美債市場方面，法人指出，儘管川普政府近日動作頻頻，但預期聯準會利率政策仍會維持其獨立性，不受政治因素出現超預期調整，就通膨、失業率數據觀察，今年9、12月仍各有一次降息1碼機會。

不過在短期內，受對等關稅等政經因素干擾，債市仍難免震盪，法人建議，投資人應嚴選高信評、低違約率的投資等級債券，透過穩健收益來源度過這段震盪期。

此外，法人指出，美國企業對政策不確定性反應謹慎，但未出現恐慌，預期最終將達成合理協議。由於美國經濟展現韌性，全年成長率有望超過2%，加上「大而美」法案帶動大規模財政支出，長天期美債殖利率預料將維持在偏高水位。其中，美國非投資級公司債兼具企業基本面穩健、信用品質佳、供需面有利與具吸引力的殖利率等優勢，預期利差與違約率將持穩在歷史低位。

法人表示，基本情境仍為關稅議題最終將合理解決，市場關注焦點將轉向減稅與監管鬆綁等政策利多，企業併購活動可望回溫，進一步支撐高收益債市表現。建議美元債券配置可聚焦美國中短天期公債、投資級與非投資級公司債；在美元偏弱格局下，可搭配全球當地公債型基金，掌握美元貶值與分散配置帶來潛在機會。

權證發行商建議，看好元大美債20正2、國泰20年美債等後市的投資人，可挑相關認購權證進行短線操作。挑選標準以價內外20%以內、剩餘天數超過90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。