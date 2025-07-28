亞翔、印能 認購放閃

台股盤勢持續在窄幅區間整理，延續高檔震盪格局。盤面上，亞翔（6139）、印能科技（7734）等漲幅領先大盤。發行券商指出，看好半導體族群後續表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

無塵室與機電工程暨公共工程大廠亞翔6月合併營收達56.68億元，月增34.2%，年減11%；第2季合併營收148.97億元，季增22.6%，年減21.4%，為近三季新高；累計今年上半年合併營收270.53億元，年減28.7%。

展望後市，法人指出，亞翔尚未施工工程合約創新高，且因半導體比重達63%，將於今、明年逐步認列營收，以2025年的區域成長性而言，依序為東南亞、台灣、越南、中國大陸。

法人認為，亞翔為專業半導體廠務公司，營運表現高度連動半導體資本支出及半導體廠新建廠計劃，受惠於全球半導體客戶積極擴廠，尤其是半導體供應鏈轉移帶動建廠需求，加上台灣內需公共建設暢旺，帶動亞翔訂單暢旺，預期在半導體案營收認列貢獻下，將帶動營收獲利創高。

印能科技受惠AI與先進封裝需求升溫，6月營收2.46億元，月增101.19％、年增23.89％，創同期歷史新高；今年上半年累計營收10.97億元，年增25.7％。

展望後市，法人指出，2025年營收成長率有望表現亮眼，且下半年將優於上半年，基於隨著晶片設計趨勢往小晶片（Chiplet）靠攏，除泡是先進封裝關鍵一環，而印能在先進封裝除泡市占高達90%，未來的矽光CPO也已備好解決方案等，後續營運表現動能不看淡。

權證發行商建議，看好亞翔、印能科技可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。