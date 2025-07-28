全民權證／台積電 選逾60天

台積電（2330）第2季財報優於預期，在AI需求帶動下，先進製程與先進封裝需求持續擴張，抵銷匯率升值與海外設廠成本壓力，公司上修全年美元營收展望，法人維持「逢低買進」評等。

展望第3季，法人表示，預估營收達324.1億美元，受新台幣升值影響，新台幣計約9,399.8億元，毛利率估57%，每股純益15.28元。2奈米預計下半年量產，是新成長動能。預估2025年新台幣營收年增22.9%，每股純益估58.09元，全年資本支出380億至420億美元。

權證發行商建議，看好台積電後市的投資人，可選價內外20%內、剩餘天數60天以上權證，透過靈活操作參與行情，但宜先設好停損停利點。（兆豐證券提供）